Uşakspor ateşle oynuyor

UŞAK, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Bucaspor 1928'e 3-0 yenilen AFC Kablo Kanalları Uşakspor, deprem nedeniyle ligden çekilen takımların ardından çıktığı düşme hattına tekrar yaklaştı. Bu sonuçla galibiyet hasretini 6 maça çıkaran kırmızı-siyahlılar önemli rakiplerinden Balıkesirspor'un galip geldiği haftayı kötü değerlendirdi. Son 6 maçta 5 yenilgi ve 1 beraberlik alabilen Uşakspor 21 puanda kaldı. Düşme hattındaki Balıkesirspor'la arasındaki puan farkı 1'e düşen Uşakspor'da camia ve taraftarın kümede kalma yolunda endişeleri arttı. Uşakspor hafta sonunda deplasmanda Weecoins Kırklarelispor'la karşı karşıya gelecek.
DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2023-03-30 11:12:45
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