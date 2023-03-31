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Uşak'ta erkek arkadaşını bıçakla öldüren Zülfiye, tutuklandı

DHA

Uşak'ta erkek arkadaşını bıçakla öldüren Zülfiye, tutuklandı


Feyzi DAVULCU/ UŞAK, (DHA)UŞAK'ta, tartıştığı müzikhol işletmecisi erkek arkadaşı Adem Alagöz'ü (41) kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada bıçakla öldüren Zülfiye Kanat (27), sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 04.00 sıralarında İslice Mahallesi Adaş Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Adem Alagöz ile kadın arkadaşı Zülfiye Kanat arasında, iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kanat, mutfaktan aldığı bıçakla Adem Alagöz'ü yaraladı. Alagöz kanlar içinde yere yığıldı. Bunun üzerine Kanat, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alagöz, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Alagöz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Alagöz, Uşak Şekerevleri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kanat, olayın ardından gözaltına alındı.
Polisteki ifadesinde Alagöz ile kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını belirten Zülfiye Kanat, "Sinir krizi geçirdim. Mutfak tezgahının üzerindeki bıçağı alıp, olayı gerçekleştirdim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kanat, tutuklandı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU
2023-03-31 18:41:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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