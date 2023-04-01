Uşakspor galibiyet hasretini dindirmek istiyor

UŞAK, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak İzmir'de Bucaspor 1928'e 3-0 yenilip galibiyet hasretini 6 maça çıkaran AFC Kablo Kanalları Uşakspor yarın deplasmanda Weecoins Kırklarelispor'la mücadele edecek. Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak karşılaşmada Ramazan Keleş görev alacak. Uşakspor'da orta sahada forma giyen Resul, sarı kart cezası nedeniyle Kırklareli deplasmanında forma giyemeyecek. Uşakspor bu maç öncesi 21 puanla 17'nci sırada yer alırken, 38 puana sahip Kırklarelispor ise 10'uncu durumda. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK
2023-04-01 10:41:53
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