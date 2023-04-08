Uşakspor ve Balıkesirspor kritik sınavda

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UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Uşakspor ve Balıkesirspor yarın kendileri için en kritik maçta kozlarını paylaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Burak Olcar'ın yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ligde son 7 maçını kazanamayan 22 puana sahip 17'nci Uşakspor'da kırmızı kart cezalısı Sezer müsabakada forma giyemeyecek. Evinde son olarak Bucaspor 1928'e 3-0 kaybeden 20 puanlı 18'inci sırada düşme hattındaki Balıkesirspor'da ise eksik bulunmuyor. Sezon sonunda iki takımın küme düşeceği grupta bu maçı kazanan taraf düşme hattından sıyrılacak.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2023-04-08 11:29:58



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