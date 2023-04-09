Uşakspor - Balıkesirspor: 2-0

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UŞAK, (DHA) -

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Burak Olcar, Muratcan Ilgaz, Haydar Avcı

UŞAKSPOR: Türker Uğur, Cengiz, Efecan (Dk. 71 Ertuğrul), Arda Köksal (Dk. 83 Sefa), Volkan (Dk. 62 Ali Arda), Sefer, Murad Han (Dk. 62 Murat Şenel), Resul, Erhan, Metehan

BALIKESİRSPOR: Yasin Yiğit Berat, Birol (Dk. 66 Berk), Sedat Dursun, Enes (Dk. 44 Görkem), Andaç, Oğuzhan (Dk. 81 Hasan Can), Sedat Yiğit, Hüseyin, Emirhan (Dk, 66 Emirhan), Halil (Dk. 66 Doğanay)

GOLLER: Dk. 53 Efecan, Dk. 87 Ertuğrul (Uşakspor)

SARI KARTLAR: Volkan, Murad Han, Arda Köksal, Türker (Uşakspor), Hüseyin, Berat, Doğanay, Berk (Balıkesirspor)

TFF 2´nci Lig´de kümede kalma yarışını son derece yakından ilgilendiren maçta Uşakspor evinde önemli rakiplerinden Balıkesirspor´u 2-0 yenerek rahat bir nefes aldı. Uşakspor, ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada ilk golü 53´üncü dakikada Efecan ile kaydetti. Ertuğrul 87´nci dakikada sahneye çıkarak çok kritik bir gole imza attı. Uşakspor mücadeleyi 2-0 kazanıp 25 puana yükseldi. Balıkesirspor ise 20 puanla ateş nattında kaldı.

DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2023-04-09 17:13:37



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