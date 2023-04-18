Uşakspor'un rakibi Fethiyespor

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UŞAKSPOR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçında 5 puan toplayarak düşme hattıyla arasındaki puan farkını 1'den 5'e çıkaran AFC Kablo Kanalları Uşakspor, yarın evinde Fethiyespor'la karşılaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki müsabakada ilk düdük saat 15.00'te çalacak. Grupta 26 puanla 16'ncı sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, 40 puanlı 12'nci basamaktaki iddiası bulunmayan Fethiye ekibini yenerek alt sıralarla bağını koparmayı hedefliyor. Uşakspor rakibini ilk yarıda deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.DHA-Spor Türkiye-Uşak DHA

2023-04-18 11:36:12



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