Uşakspor - Fethiyespor: 2-0

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UŞAK, (DHA)

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Selim Özen, Mehmet Kağan Bingül, Mustafa Yüksel

UŞAK SPOR: Türker Uğur Arslan, Cengiz, Efecan, Arda (Dk. 88 Ömer Faruk), Sefer (Dk. 68 Çağrı), Murad Han (Dk. 62 Murat Şenel), Resul, Erhan, Metehan (Dk. 88 Doğan), Ertuğrul (Dk. 68 Sezer)

FETHİYESPOR: Übeyd Doğancan, Şahan (Dk. 46 Sezer), İlyas, Onur Taha (Dk. 46 Murat), Rıdvan, Selim (Dk. 46 Berkay), Azad (Dk. 62 Burak), Selçuk, Oktay, Ali (Dk. 62 Burak)

GOLLER: Dk. 36 Arda, Dk. 90 Murat Şenel (Uşak Spor)

SARI KARTLAR: Uğur Arslan, Murat (Uşak Spor), Azad (Fethiyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Uşak Spor evinde Fethiyespor'u 2-0 yenerek rahat bir nefes aldı. Kırmızı-siyahlılar 36'ncı dakikada Arda'nın golüyle Fethiyespor önünde 1-0 öne geçti ve ilk devreyi galip tamamladı. Uşakspor 90'da Murat Şenel'in golüyle galibiyeti perçinledi. Son 3 maçta 2'nci galibiyetini alan Uşak Spor, en önemli rakibi Balıkesirspor'un kaybettiği haftada kazanarak düşme hattıyla arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Fethiyespor ise 40 puanda kaldı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2023-04-19 17:13:02



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