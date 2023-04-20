Uşakspor çok rahatladı

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UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Fethiyespor'u 2-0 yenen AFC Kablo Kanalları Uşakspor kümede kalma yolunda çok kritik galibiyete imza attı. Son 3 maçta hanesine 7 puan yazdıran kırmızı-siyahlılar, 18'inci Balıkesirspor'la arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Teknik direktör Ceyhun Müderrisoğlu, "Son maçlarda gerekeni yaptık. Önemli galibiyetler aldık ve düşme hattıyla aramızdaki farkı açtık. Kalan maçlarda da oyuncularımız iyi bir performans ortaya koyacaktır" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK

2023-04-20 11:43:54



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