Uşakspor, deplasmanda 1461 Trabzon'la oynayacak

Ağaca düşen şimşek, Dünya'da daha önce eşi benzeri görülmemiş bir madde yarattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik elde edip kümede kalma yolunda önemli adımlar atan AFC Kablo Kanalları Uşakspor yarın deplasmanda Play-Off hattında yer alan 1461 Trabzon'a konuk olacak. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Ali Yılmaz düdük çalacak. Sıralamada 29 puanla 16'ncı basamakta yer alan Uşakspor'un teknik direktörü Ceyhun Müderrisoğlu, zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Müderrisoğlu, "Son maçlarda iyi skorlar elde edip düşme hattından uzaklaştık. Trabzon deplasmanında da elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK

2023-04-22 11:28:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.