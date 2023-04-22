Uşakspor, deplasmanda 1461 Trabzon'la oynayacak

UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik elde edip kümede kalma yolunda önemli adımlar atan AFC Kablo Kanalları Uşakspor yarın deplasmanda Play-Off hattında yer alan 1461 Trabzon'a konuk olacak. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Ali Yılmaz düdük çalacak. Sıralamada 29 puanla 16'ncı basamakta yer alan Uşakspor'un teknik direktörü Ceyhun Müderrisoğlu, zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Müderrisoğlu, "Son maçlarda iyi skorlar elde edip düşme hattından uzaklaştık. Trabzon deplasmanında da elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK
2023-04-22 11:28:35
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