Yatalak eşini tüfekle öldürüp, intihar etti



Feyzi DAVULCU/ UŞAK, (DHA)- UŞAK'ın Eşme ilçesinde, yatalak eşi Ayşe Mandal'ı (52) av tüfeğiyle vurarak öldüren Alattin Mandal (55), aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Eşme ilçesinde meydana geldi. Alattin Mandal, iddiaya göre, Parkinson hastası yatalak eşi Ayşe Mandal'ı henüz bilinmeyen nedenle boynundan av tüfeğiyle ateş ederek vurdu. Alattin Mandal, aynı tüfekle kendisine de ateş ederken, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde karıkocanın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin cenazesi, savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Eşme Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU

2023-04-22 21:43:01



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