Annesinin balkondan attığı 2 aylık bebek öldü



Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta D.A.'nın (24), ziyaretine gittiği ablasının 5'inci kattaki evinin balkonundan attığı, 2 aylık bebeği hayatını kaybetti.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Kurtuluş Mahallesi'nde annesiyle birlikte yaşayan D.A., bu sabah ablasının aynı mahallede Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan evine gitti. Bir ara 5'inci kattaki evin balkonuna çıkan D.A., kucağındaki evlilik dışı dünyaya getirdiği 2 aylık bebeğini balkondan attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin cansız bedeni polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. D.A., gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU

2023-05-03 16:07:12



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