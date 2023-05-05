Uşaklı sporcular altyapı merkezine kavuşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşaklı sporcular altyapı merkezine kavuşuyor

DHA

Uşaklı sporcular altyapı merkezine kavuşuyor


UŞAK, (DHA) Sağlıklı yaşam için spora teşvik çalışmaları yürüten ve sporcuların yanında olan Uşak Belediyesi hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor.
Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, sosyal medya hesabından verdiği haberde Fatih Mahallesi'ne yeni bir Altyapı Kamp Merkezi ve Kapalı Antrenman Sahası yapılacağını duyurdu. Toplam 2 bin metrekare kullanım alanına sahip olacak altyapı kamp merkezi 3 kattan oluşacak. En üst katında tribünlerin de yer alacağı yapının, ayrıca yan kısmında bir adet kapalı halı saha bulunacak. Uşak Belediyesi, Altyapı Kamp Merkezi ile birçok sporcuyu hayallerine ulaştırmayı hedefliyor.
Merkez bünyesinde yatakhane, yemekhane, hobi odaları, fitness odası, antrenör odası, soyunma odaları, toplantı salonu ve sporculara ilk yardım müdahalesi yapılabilecek bir masaj odası bulunacak. 30 metre genişliğinde ve 50 metre uzunluğunda yapılacak kapalı halı saha ise olumsuz hava koşullarını engelleyerek sporcuların ve vatandaşların rahatça çalışabilecekleri konforlu bir alan sağlayacak. Merkezin yan tarafında mevcut durumda bulunan futbol sahası da standartlara uygun şekilde ışıklandırılacak. İlerleyen zamanlarda proje içerisinde bulunan boş alanları daha kullanılabilir hale getirmek adına, doğal çim saha ve kuvvet antrenman sahası eklenmesi planlanıyor.
BAŞKAN ÇAKIN: UŞAKSPOR'UN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, gençlerin ve vatandaşların spora kolay erişimi için kent genelinde önemli çalışmalar yapıldığının altını çizerek, "Kısa süre önce ihalesini gerçekleştirdiğimiz altyapı kamp merkezinin yapım çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Uşaklı sporcularımızın her zaman arkasında duracağız. Uşakspor'a yeni sporcular yetiştireceğiz ve gençlerimizin bu alanda temsil yeteneği kazanmasına katkı sağlayacağız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Uşak DHA
2023-05-05 11:55:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak'ta oyuncak ayıya gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Uşak'ta oyuncak ayıya gizlenmiş uyuşturucuyla ...
Uşak Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Uşak Ticaret Borsası
Annesinin balkondan attığı 2 aylık bebek öldü
YEREL HABERLER Annesinin balkondan attığı 2 aylık bebek öldü
Uşak'ta bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Uşak'ta bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 2 ...
Uşak Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Uşak Ticaret Borsası
Uşak'ta annesi tarafından 6. kattan aşağıya atılan bebek öldü
YEREL HABERLER Uşak'ta annesi tarafından 6. kattan aşağıya atılan ...
Uşak'ta amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi destek
YEREL HABERLER Uşak'ta amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi destek
Uşak'taki trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Uşak'taki trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı