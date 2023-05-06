Uşakspor galibiyet peşinde

UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalmayı garantileyen AFC Kablo Kanalları Uşakspor yarın deplasmanda Zonguldak Kömürspor'un rakibi olacak. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda Berkay Erdemir'in yöneteceği maç saat 15.00'te başlayacak. Uşakspor Teknik Direktörü Ceyhun Müderrisoğlu zorlu deplasmana çıkacaklarını belirterek, "Biz kalan maçlarımızı kazanıp galibiyetlerle sezonu bitirmek istiyoruz" dedi.
DHA-Spor Türkiye-Uşak
2023-05-06 13:46:59
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