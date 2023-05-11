Uşakspor Müderrisoğlu ile yollarını ayırdı

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UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalmayı garantiledikten sonra son olarak deplasmanda Zonguldak Kömürspor'la 1-1 berabere kalan Uşakspor'da teknik direktör Ceyhun Müderrisoğlu ile yollar ayrıldı. Bitime 2 maç kala Müderrisoğlu ile görüşen yönetim karşılıklı anlaştı. Bu sezonun ortasında Adıyaman FK'dan Uşakspor'un başına geçen 41 yaşındaki teknik adam, takımın dümeninde 16 maça çıktı. Uşakspor bu maçlarda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2023-05-11 11:15:52



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