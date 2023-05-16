Uşakspor - Vanspor: 1-2

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UŞAK, (DHA)

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Can Cengiz, Sefa Özcan, Çağrı Yıldırım

UŞAKSPOR: Vedat Cengiz, Sezer, Efecan, Arda Köksal, Ali Arda Bulut (Dk. 73 Cem), Resul, Çağrı (Dk. 58 Murat), Erhan (Dk. 79 İbrahim), Ömer Faruk (Dk. 73 Eray), Ertuğrul (Dk. 58 Metehan)

VANSPOR: Barış Erkul, Miraç, Nuri, Şerif (Dk. 86 Aras), Emrah (Dk. 80 Serkan), Hasan (Dk. 69 Hakan), Emre, Onurcan (Dk. 80 Sedat), Barış, Utku (Dk. 86 Tayyip)

GOLLER: Dk. 28 Arda Köksal (Uşakspor), Dk. 45 Utku, Dk. 51 Onurcan (Vanspor)

SARI KART: Efecan (Uşakspor)

TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta hiçbir iddiası kalmayan Uşakspor evinde Play-Off´a kalmayı garantileyen Vanspor´a 2-1 yenildi. Uşakspor, 28´de Arda Köksal´ın golüyle 1-0 öne geçti, Vanspor, 45´te Utku ile beraberliği sağladı. Onurcan, 51´de ağları havalandırıp Vanspor´a galibiyeti getiren isim oldu. Bu sonuçla Uşakspor 33 puanda kalırken, bir üst lig için Play-Off oynayacak Vanspor puanını 71 yaptı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2023-05-16 17:19:20



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