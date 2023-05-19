Uşakspor, İskenderunspor önünde

UŞAK, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta salı günü evinde Bitexen Vanspor FK'ya 2-1 yenilen AFC Kablo Kanalları Uşakspor, yarın son maçında deplasmanda İskenderunspor'la karşı karşıya gelecek. İstanbul'da Pendik Stadı'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak. Ligde küme düşme tehlikesi bulunmayan 33 puanlı 16'ncı sıradaki Uşakspor, Play-Off hattında 3'üncü sırada yer alan 74 puanlı rakibini yenerek sezonu moralli kapatmayı hedefliyor. Uşak ekibi ilk yarıda rakibine evinde 3-1 mağlup olmuştu.DHA-Spor Türkiye-Uşak DHA
2023-05-19 11:44:42
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