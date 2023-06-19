Uşak'ta kaçakçılık ve dolandırıcılık operasyonlarında 3 tutuklama

Feyzi DAVULCU/ UŞAK, (DHA) UŞAK'ta polisin düzenlediği 8 ayrı operasyonda, 12 milyon 968 bin adedi dolu toplam 13 milyon 184 bin 400 makaron, bandrolsüz 400 elektronik sigara, çeşitli dönemlere ait 35 sikke, ruhsatsız 5 tabanca, 1 av tüfeğiyle yakalanan 11 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içinde kent genelinde kaçakçılık ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik 8 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 12 milyon 968 bin adedi dolu toplam
13 milyon 184 bin 400 makaron, bandrolsüz 400 elektronik sigara, çeşitli dönemlere ait 35 sikke, ruhsatsız 5 tabanca, 1 av tüfeği ve dolandırıcılık maksadıyla kullanılan sahte eğitim sertifikalarıyla, kartvizitler ele geçirildi. Toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU
2023-06-19 15:34:09
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