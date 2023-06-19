Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)UŞAK'ın Banaz ilçesinde hızlı tren şantiyesinde olarak çalışan Hüseyin Özen (41), evinin banyosunda ölü bulundu.
Olay, bugün sabah saatlerinde Banaz ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çardaklı Camii Sokak'ta meydana geldi. Hızlı tren şantiyesinde işçi olarak çalıştığı öğrenilen Hüseyin Özen, sabah saatlerinde banyoya girdi. Banyodan uzun süre çıkmayan Özen'i merak eden yakınları, yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Özen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Özen'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak / Banaz Feyzi DAVULCU
2023-06-19 18:12:17
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