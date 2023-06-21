'Yılan bebek' Gökdeniz'in annesi: Bu davanın haklı gururunu taşıyorum



Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ın Eşme ilçesinde nadir görülen bir deri hastalığı olan, halk arasında 'yılan bebek' denilen Harlequin tipi iktiyozis hastalığıyla dünyaya gelen Gökdeniz T.'ye babası Musa T.'nin (32), 2,5 yıl önce açtığı soybağının reddi davasının istinaf yolu açık olmak üzere reddedilmesinin ardından konuşan anne Ela Fidan, "Bu davanın haklı gururunu taşıyorum ama bu davanın üzerimde bıraktığı yükü taşıyamıyorum" dedi.

Eşme'de 25 Ocak 2021'de, Harlequin tipi iktiyozis hastalığıyla dünyaya gelen Gökdeniz bebeğin annesi Ela Fidan (28) ile babası Musa T., doğumdan 3 ay önce boşanmak için Eşme Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Gökdeniz bebek doğduktan sonra ise baba Musa T., aynı mahkemede soybağının reddi davası açtı. Musa.T, bebeğin babasının kendisi olamayacağı iddiasıyla çocuğun soybağının nesebinin tespit edilmesini istedi. Bunun üzerine anne Ela Fidan, daha önce Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 'Çift DNA' davasını çözen avukat Zeynep Avcı'ya başvurdu. Avukatlar Zeynep Avcı ve Ahmet Ocak, Ela Fidan'ın avukatlığını üstlenirken; 18 Nisan 2022'de, mahkemeye verdikleri dilekçede, DNA testi talebinde bulundu.

ADLİ TIP RAPORUNDA 'YÜZDE 99 BEBEĞİN BİYOLOJİK BABASI' DENİLDİ

İzmir Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi, Gökdeniz bebek ile anne ve babasından alınan örnekler üzerinde DNA incelemesi gerçekleştirdi. Mahkemeye gönderilen 29 Haziran 2022 tarihli Adli Tıp Raporu sonucuna göre, Musa T.'nin yüzde 99 oranında bebeğin biyolojik babası olabileceği tespitine yer verildi. Ancak babanın avukatları, DNA testine itiraz etti.

DEDESİ KAYYUM OLARAK ATANDI

Ayrıca Gökdeniz bebeğin anne ve babasının Eşme Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen boşanma davaları, 9 Haziran 2022'de karara bağlandı. Çift boşanırken, mahkeme 19 Ekim 2022 tarihinde Gökdeniz bebeğe annesinin babası olan dedesi Sait Fidan'ı kayyum olarak atadı. Kayyum kararında, Gökdeniz bebeğin yasal temsilcileri arasında menfaat çatışması çıktığı için bebeği soybağı davasında temsil edecek kayyuma ihtiyaç olduğu belirtildi. Mahkeme, bebeğin dedesi Sait Fidan'ı kayyum olarak uygun gördü. Musa T., bebeğe dedesinin kayyum olarak atanmasına itiraz etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi kararı bozdu. Eşme Asliye Hukuk Mahkemesi ise bunun üzerine bu kez çocuğa kayyum olarak Uşak Barosu'ndan bir avukatı kayyum olarak atadı. Gökdeniz bebeğin soybağına ilişkin davada karar, 14 Haziran'da çıktı. Eşme Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına annesin avukatları Ahmet Ocak, Zeynep Avcı ve Ali Arık katıldı. Hakim, Musa T.'nin çocuğun babası olmadığı yönünde açtığı davanın reddine karar verdi.

'ŞAHSIMA AÇILAN BİR DAVA DEĞİL'

Kararın ardından Gökdeniz T.'nin annesi Ela Fidan, dede Sait Fidan ve Avukat Zeynep Avcı Uşak Adliyesi önünde gazetecilere açıklamada bulundu. Mahkeme sürecinin hayatlarını daha çok zorlaştırdığını ifade eden Ela Fidan, "Oğlum Gökdeniz 300 binde 1 görülen bir vakayla dünyaya geldi. Bu benim şahsıma açılan bir dava değil, oğluma açılan bir davaydı. Ben bu noktada ne namusumu, ne onurumu ne de gururumu düşünebildim. Düşündüğüm tek şey oğlumun sağlığıydı. Oğlum Gökdeniz'in cildinin kanamaması gerekiyordu. DNA testi yapılacak olduğunda oğlumun topuğundan alınan o kan damlası beni çok yıprattı. Bu süreçte beni en çok üzen o oldu. Onun haricinde beni üzen hiçbir şey olmadı. Çünkü ben kendimi biliyordum. Ailem beni biliyordu. Bu davanın haklı gururunu taşıyorum ama bu davanın üzerimde bıraktığı yükü taşıyamıyorum" dedi.

'KADINLARIMIZIN VE ÇOCUKLARIMIZIN YAFTALANDIĞI DAVALARDIR'

Toplumsal değerlerin algılarını yükseltmek için bu tip davaların üstüne gidilmesi gerektiğini ifade eden Avukat Zeynep Avcı, "14 Haziran 2023 tarihi itibari ile Ela Fidan'ın aleyhine açılan soybağının reddi davasının dolayısıyla babanın müşterek çocuğun babası olduğu da mahkeme aracılığıyla da tespit edildi. Bu davanın öncesi, sonrası ve devamı var. Bu davalar sadece soybağının reddi davası değil, bu davalar aynı zamanda kadınlarımızın ve çocuklarımızın yaftalandığı davalardır" diye konuştu.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU

2023-06-21 15:22:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.