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Uşak'a şehit ateşi düştü (2)

DHA

Uşak'a şehit ateşi düştü (2)


ŞEHİDİN CENAZESİ UŞAK'A GETİRİLDİ
Irak'ın kuzeyinde yürütülen PençeKilit Operasyonu bölgesinde 15 Haziran'da teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya'nın cenazesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki törenin ardından askeri uçakla memleketi Uşak'a getirildi. Şehidin cenazesinin getirildiği uçakta 1 yıldır nişanlı olduğu Emine Eker, annesi Şenay Kaya, babası Musa Menderes Kaya ve kuzeni Kadir Okyay'ın da bulunduğu öğrenildi. Şehit Sözleşmeli Er Özcan Kaya'nın cenazesini Uşak Havalimanı'nda Uşak Valisi Turan Ergün, Afyon İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Fehmi Semiz, protokol üyeleri, şehidin kardeşleri Eylül Kaya (23) ve Bekir Kaya (8) ile diğer yakınları karşıladı. Şehidin cenazesi, Banaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Sözleşmeli Er Kaya'nın, Banaz'ın Öksüz Köyü Camii'nde yarın ikindi namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.Feyzi DAVULCU/ UŞAK, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU
2023-06-23 19:13:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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