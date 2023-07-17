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        Uşakspor'da Tolungüç sesleri

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 12:08
        Uşakspor'da Tolungüç sesleri

        UŞAK, (DHA)TRANSFERDE henüz bir hamle yapmayan TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Uşakspor'un teknik direktörlük görevine Soner Tolungüç'ü getirmek istediği öğrenildi. Kariyerinde daha önce Karşıyaka'ya Play-Off finali oynatan eski Galatasaraylı Tolungüç'ün televizyon kanallarındaki programları nedeniyle kırmızı-siyahlılarda görev almak istemediği ancak Uşakspor yönetimine her türlü desteği vermeyi taahhüt ettiği belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

        2023-07-17 12:07:50

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