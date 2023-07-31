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        Uşakspor'da teknik kadro tamam

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 11:48
        Uşakspor'da teknik kadro tamam

        UŞAK, (DHA) TFF 2'nci Lig'de yeni sezon yaklaşırken henüz transferde bir hamle yapmayan Uşakspor, uzun süreli bekleyişten sonra futbol yapılanmasını tamamladı.

        Uşakspor, futbol direktörlüğü görevine Serhat Pekmezci'yi, genel koordinatörlüğe Recep Yazıcı'yı, teknik direktörlüğe Nazım Gülay'ı, şef scoutluğa Tuncay Bozkurt'u getirdi. UEFA A lisansına sahip olan genç teknik adam Gülay, kariyeri boyunca Kocaelispor, Fethiyespor, Aydınspor, Bergama Belediyespor, Menemen Belediyespor, Diyarbekirspor, Esenler Erokspor gibi takımlarda yardımcı antrenörlük yaptı. Turgutluspor, Darıca Gençlerbirliği ve Pazarspor takımlarında teknik direktörlük görevlerinde bulunan Gülay, Aydınspor, Kırşehirspor ve Kocaelispor'da teknik heyetinde görev alırken şampiyonluk sevinci yaşadı.

        ARDA GÜLER'İ KEŞFEDEN İSİM

        Futbol direktörü Serhat Pekmezci ise Süper Lig'de en son Fenerbahçe'de şef scout ve akademi sorumlusu olarak görev aldı. Pekmezci'nin geçen haftalarda Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'i 14 yaşında Gençlerbirliği'nde keşfederek Fenerbahçe'ye kazandırılmasında önemli katkıları oldu. Serhat Pekmezci, Süper Lig´de A takım sorumlusu olarak Orduspor, Altay ve Malatyaspor'da İsmail Kartal´ın; Konyaspor'da Giray Bulak´ın yardımcı antrenörlüğünü yaptı.

        Genel koordinatör'lük görevini üstlenecek Recep Yazıcı, Galatasaray'da Fatih Terim dönemi ve öncesinde yaklaşık 20 yıl boyunca altyapı koordinatörlüğü ve alt yaş kategorileri teknik direktörlük görevlerinde buldu. Yazıcı, aralarında Arda Turan, Emre Çolak, Semih Kaya ve Uğur Uçar gibi isimlerinde bulunduğu yetenekleri Türk futboluna kazandırdı.

         DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

        2023-07-31 11:48:02

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