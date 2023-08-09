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        Uşakspor kadroyu kurdu

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 13:24
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        Uşakspor kadroyu kurdu
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        UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Uşakspor, yeni sezon öncesi sessiz sedasız kadrosunu büyük ölçüde oluşturdu. Kırmızı-siyahlılar dış transferde Van Spor FK'dan sol bek Aras Aydın, Kastamonuspor'dan orta saha oyuncusu Şamil Başaran, Eskişehirspor'dan forvet Ahmet Hakan Şahin, Niğde Anadolu FK'dan stoper Ahmet Yılmaz, Alanyaspor'dan orta saha Emre Can Geçgel ile iç transferde İbrahim Çağrı Oğuz ve Cem Aktaş'la anlaştı. Altyapıdan Eray Gürcan ile Tahir Kaan Özdoğan'ın A takıma yükseldiği belirtildi. Uşakspor, Etimesgut Belediyespor'dan Yunus Emre Yalçın, Başakşehir'den Efecan Barlık ve Antalyaspor'dan Fehmi Koç'un yanı sıra iç transferde Sefa Kahraman ile görüşmeleri sürdürüyor.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

        2023-08-09 13:23:09

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