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        Uşakspor'da stat sıkıntısı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 12:18
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        Uşakspor'da stat sıkıntısı
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        UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Uşakspor'da Uşak 1 Eylül Stadı'nın yeni sezon öncesi Futbol Federasyonu müfettişlerinin denetiminden geçemediği öğrenildi. Kentte 1962 yılında yapılan 61 yıllık emektar statta incelemelerde bulunan yetkililerin eksiklerin çok olduğuna dikkat çekerek, bu eksikliklerin giderilmeden maç oynanmasının imkansız olduğu yönünde rapor hazırladığı belirtildi. Stadın betonarme yapısında büyük deformasyonlar olduğu, bu durumun can güvenliği açısından tehlikeli olduğu vurgulandı.

        Raporlarda stadın kuzeybatı yönüne yapılan ev sahibi takımın soyunma odası ile hakemlerin soyunma odasının aynı yerde olmasının da sakıncasına yer verildi. Bu sıkıntıların dışında raporda tuvaletlerin yetersizliği, kadınlar tuvaleti olmayışı, stadın güney taraftındaki portatif tribünlerin kaldırılması gibi daha pek çok detay yer aldı. Eksikler sezona kadar giderilmezse Uşakspor, 27 Ağustos Pazar günü evinde Düzcespor ile oynaması gereken ilk maça başka bir statta çıkmak zorunda kalacak. Uşak 1 Eylül Stadı yerine başka bir stat yapılarak bu alanın millet bahçesi olması gündeme gelmişti.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

        2023-08-15 12:17:24

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