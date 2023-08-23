Uşakspor'dan imza şov

UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonunda evinde Düzcespor'la kozlarını paylaşacak Uşakspor, 5 transfere imza attı. Ege ekibi Vanspor'dan defans Aras Aydın, Almanya Bölgesel Lig takımlarından TB Berlin forması giyen orta saha Mustafa Kemal Karaman, Turgutluspor'dan sol bek Onur Kıntaş, Akhisarspor'dan sağ bek Gökmen Aydoğdu ve Niğde Anadolu FK'dan stoper Ahmet Yılmaz'la sözleşme imzaladı. Uşakspor 5 futbolcunun transferini de resmi sosyal medya hesabından duyurdu. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2023-08-23 11:02:15