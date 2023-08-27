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        Uşak Spor - Düzcespor: 1-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 19:11 Güncelleme: 27.08.2023 - 19:11
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        Uşak Spor - Düzcespor: 1-2
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        UŞAK, (DHA) Uşak Spor, TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta 2023-2024 sezonun ilk haftasında Düzcespor´a evinde öne geçtiği maçta 2-1 mağlup oldu.

        Maça hızlı başlayan Uşak Spor 3´üncü dakikada Ahmet Hakan´ın golüyle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 galip tamamladı. Konuk Düzcespor, 71´inci dakikada Emre´nin golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. Düzcespor müsabakanın 83´üncü dakikasında Sedat´la 2-1´i buldu. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, kazanan Düzcespor oldu.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

        2023-08-27 19:10:50

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