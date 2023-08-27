Uşak Spor - Düzcespor: 1-2
UŞAK, (DHA) Uşak Spor, TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta 2023-2024 sezonun ilk haftasında Düzcespor´a evinde öne geçtiği maçta 2-1 mağlup oldu.
Maça hızlı başlayan Uşak Spor 3´üncü dakikada Ahmet Hakan´ın golüyle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 galip tamamladı. Konuk Düzcespor, 71´inci dakikada Emre´nin golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. Düzcespor müsabakanın 83´üncü dakikasında Sedat´la 2-1´i buldu. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, kazanan Düzcespor oldu.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2023-08-27 19:10:50