Yolcu otobüsü, önündeki TIR´a çarptı: 15 yaralı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)UŞAK´ın Banaz ilçesinde salça yüklü TIR´a arkadan çarpan otobüste 1´i ağır, 15 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında UşakAfyonkarahisar kara yolu Dumlupınar kavşağı yakınlarında meydana geldi. Afyonkarahisar yönüne giden S.Ç. yönetimindeki 07 BDL 402 plakalı yolcu otobüsü, A.S. yönetimindeki 42 HAV 47 plakalı salça yüklü TIR'a arkadan çarptı. 24 yolcunun bulunduğu otobüste, şoför ve muavin ile 13 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan 13´ü ambulanslarla Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak´taki hastanelere kaldırıldı. 2 yolcuya ise kaza yerinde ambulansta müdahale edildi. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alınan muavin Y.E.K.´nin (19) sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Uşak Valisi Turan Ergün, kaza yerine gelerek İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den bilgi aldı. Gazetecilere açıklama yapan Vali Ergün, otobüsün İzmir´in Çeşme ilçesinden Çorum´a gittiğini ifade ederek, "Yolcu otobüsünün içinde 24 yolcu ve 4 mürettebatı bulunuyor. Kazada 15 vatandaşımız yaralandı. Bu vatandaşlarımızdan sağ ön tarafta oturan muavinin durumu biraz ağır. Diğerlerinin durumunda çok şükür ilk belirlemelere göre hayati tehlike olabilecek bir durum yok" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU

2023-08-31 07:37:22