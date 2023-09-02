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        Uşakspor, Aksaray deplasmanında

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 11:32 Güncelleme: 02.09.2023 - 11:32
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        Uşakspor, Aksaray deplasmanında
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        UŞAK, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Düzcespor'a 2-1 mağlup olarak sezona yenilgiyle başlayan Uşakspor yarın 68 Aksaray Belediyespor deplasmanında çıkış arayacak. Dağılgan Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçı Ferhan Kestanlıoğlu yönetecek. Kırmızı-siyahlılar, ilk haftayı 3 puanla kapatan rakibini yenerek galibiyetle tanışmayı hedefliyor. Teknik direktör Nazım Gülay, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını dile getirerek, "Evimize 3 puanla dönmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

        2023-09-02 11:31:57

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