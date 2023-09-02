Uşak'ta sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu; ev ve iş yerlerini su bastı

Ramazan ÇETİNFeyzi DAVULCU/ UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu; çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Otoparklardaki araçlar suya gömülürken, bir iş merkezinin bodrum katındaki kiliseyi su bastı. Belediye ekipleri su basan yerleri pompalarla tahliye etmek için çalışma başlattı.

Uşak'ta saat 15.00 sıralarında başlayan şiddetli sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, şehir merkezinde su baskılarına neden oldu, cadde ve sokaklar suyla doldu. 15 Temmuz Şehit Mehmet Çetin Köprülü Kavşağı suyla dolarken, araçlar mahsur kaldı, yağış özellikle İslice Mahallesi'nde etkisini gösterdi. Çok sayıda ev ve iş yeri ile Karayolları Müdürlüğü'nü su bastı. İsmetpaşa Caddesi'nde ise çok sayıda iş yerinin bodrum katı suyla doldu. Bir özel ve bir kamu bankasının bodrum katları suyla doldu. Otoparklardaki çok sayıda araç su altında kaldı. Çimen İş Merkezi'nin bodrum katında bulunan kilisede de su baskını yaşandı. Uşak Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri su basan bölgelere sevk edildi.

Suyla dolan kilisenin papaz yardımcısı Saed Hatamien, "Kilisemize çok su geldi, her yağmurda su basıyor. Burası bizim için problem oluyor ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

İtfaiye ve belediye ekipleri su dolan ev ve iş yerlerinde pompalarla su tahliye çalışması başlattı. Bazı vatandaşlar da iş yerlerindeki suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Uşak Ramazan ÇETİN Feyzi DAVULCU

2023-09-02 20:34:47