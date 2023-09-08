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        Uşakspor 4 transferi açıkladı

        TFF2'nciLig Beyaz Grup'ta transfer döneminde kadrosuna kattığı isimleri topla olarak açıklayan Uşakspor, 4 ismin daha imzasını duyurdu. Kırmızı-siyahlı ekip Göztepe'den ayrılan 22 yaşındaki golcü Ege Özkayımoğlu, Pazarspor'dan 23 yaşındaki orta saha Ömer Faruk Çalışkan, Samsunspor altyapısından 19 yaşındaki golcü Mahmut Yiğit Türkmen'in transferini açıklarken, 22 yaşındaki altyapı patentli forvet Alperen Kahraman da sözleşme yeniledi. DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK,

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 11:16 Güncelleme: 08.09.2023 - 11:17
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        Uşakspor 4 transferi açıkladı
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