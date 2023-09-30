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        Uşakspor'da hedef 3 puan

         TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Belediye Derincespor'u 1-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden Uşakspor yarın evinde Amed Sportif Faaliyetler takımıyla karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Yusuf Adnan Kendirciler düdük çalacak. Bu maç öncesi Uşakspor 4 puanla 15'inci basamakta yer alırken, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Amed Sportif 13 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 11:37 Güncelleme: 30.09.2023 - 11:37
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        Uşakspor'da hedef 3 puan
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         TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Belediye Derincespor'u 1-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden Uşakspor yarın evinde Amed Sportif Faaliyetler takımıyla karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Yusuf Adnan Kendirciler düdük çalacak. Bu maç öncesi Uşakspor 4 puanla 15'inci basamakta yer alırken, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Amed Sportif 13 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. 

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,

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