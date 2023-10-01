Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Uşakspor - Amed Sportif Faaliyetler: 0-4

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 18:10 Güncelleme: 01.10.2023 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uşakspor - Amed Sportif Faaliyetler: 0-4
        ABONE OL
        ABONE OL

         

        STAT:1Eylül

        HAKEMLER: Yusuf Adnan Kendiriciler, Mehmet Akpınar, Umut İncili

        UŞAKSPOR: İbrahim - İsmet, Gökmen (Dk. 58 Alperen), Tolga, Şamil (Dk. 82 Soner), Cem, Ömer Faruk (Dk. 56 Ahmet Hakan), Ömer Gür, Ege (Dk. 87 Emrecan), Aras, Oğulcan

        AMED SPORTİF FAALİYETLER: Aykut - Uğur Adem, Batuhan, Veli, Onur, Serkan, Taner (Dk. 59 Muhammed Enes), Mehmet (Dk. 71 Şener), Oktay (Dk. 83 Yusuf Tursun), Berk İsmail (Dk. 71 Ahmet Dereli), Yılmaz (Dk. 59 Abdullah)

        GOLLER: Dk. 11 Berk İsmail, Dk. 44 Taner, Dk. 73 Abdullah, Dk. 82 Serkan (Amed Sportif)

        SARI KARTLAR: Şamil, Cem (Uşakspor), Ahmet Dereli, Muhammed Enes (Amed Sportif)

        TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta liderlik koltuğunda oturan Amed Sportif Faaliyetler, Uşakspor´u deplasmanda rahat yendi: 0-4. Maça hızlı başlayan Amed Sportif 11´inci dakikada Berk İsmail´in golüyle 1-0´ı buldu. Taner 44´üncü dakikada takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı ve devre bu skorla tamamlandı. Maçın 73´üncü dakikasında Abdullah, Diyarbakır temsilcisi adına üçüncü gole imza attı: 0-3. Serkan, 82´nci dakikada 4-0 yaptı ve Amed Sportif Uşak deplasmanından 3 puanla döndü. Amed Sportif puanını 16´ya çıkardı. Uşakspor ise 4 puanda kaldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        7. harika Fener!
        7. harika Fener!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Yeni yasama yılı başladı
        Yeni yasama yılı başladı
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Bu acıya yürek dayanmaz! Bebeği traktörün altına kaldı
        Bu acıya yürek dayanmaz! Bebeği traktörün altına kaldı
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Derbide zafer Kasımpaşa'nın!
        Derbide zafer Kasımpaşa'nın!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        En samimi en net cevapları arayacak
        En samimi en net cevapları arayacak
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        Galatasaray - Ankaragücü maçı hakem yorumları
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Konyaspor'a konuk olacak
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Protestoların 39. haftası: On binlerce kişi yine sokaklarda!
        Hayallerinin peşinde!
        Hayallerinin peşinde!
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"

        Benzer Haberler

        MHP Uşak İl Başkanlığı'na Ümit Arslan seçildi
        MHP Uşak İl Başkanlığı'na Ümit Arslan seçildi
        Uşakspor'da hedef 3 puan
        Uşakspor'da hedef 3 puan
        Uşak'ta 65 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
        Uşak'ta 65 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu
        Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı
        Uşak merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli tutuklandı
        Uşak'ta trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti
        Uşak'ta trafik kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti
        Uşak'ta Mevlit Kandili dualarla idrak edildi
        Uşak'ta Mevlit Kandili dualarla idrak edildi