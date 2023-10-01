Uşakspor - Amed Sportif Faaliyetler: 0-4

STAT:1Eylül

HAKEMLER: Yusuf Adnan Kendiriciler, Mehmet Akpınar, Umut İncili

UŞAKSPOR: İbrahim - İsmet, Gökmen (Dk. 58 Alperen), Tolga, Şamil (Dk. 82 Soner), Cem, Ömer Faruk (Dk. 56 Ahmet Hakan), Ömer Gür, Ege (Dk. 87 Emrecan), Aras, Oğulcan

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Aykut - Uğur Adem, Batuhan, Veli, Onur, Serkan, Taner (Dk. 59 Muhammed Enes), Mehmet (Dk. 71 Şener), Oktay (Dk. 83 Yusuf Tursun), Berk İsmail (Dk. 71 Ahmet Dereli), Yılmaz (Dk. 59 Abdullah)

GOLLER: Dk. 11 Berk İsmail, Dk. 44 Taner, Dk. 73 Abdullah, Dk. 82 Serkan (Amed Sportif)

SARI KARTLAR: Şamil, Cem (Uşakspor), Ahmet Dereli, Muhammed Enes (Amed Sportif)

TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta liderlik koltuğunda oturan Amed Sportif Faaliyetler, Uşakspor´u deplasmanda rahat yendi: 0-4. Maça hızlı başlayan Amed Sportif 11´inci dakikada Berk İsmail´in golüyle 1-0´ı buldu. Taner 44´üncü dakikada takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı ve devre bu skorla tamamlandı. Maçın 73´üncü dakikasında Abdullah, Diyarbakır temsilcisi adına üçüncü gole imza attı: 0-3. Serkan, 82´nci dakikada 4-0 yaptı ve Amed Sportif Uşak deplasmanından 3 puanla döndü. Amed Sportif puanını 16´ya çıkardı. Uşakspor ise 4 puanda kaldı.

DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,