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        Uşakspor, Karaman FK'ya konuk olacak

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Amed Sportif'e 4-0 mağlup olup düşme potasından çıkamayan Uşakspor, yarın deplasmanda Karaman FK ile kozlarını paylaşacak. Yeni Karaman Stadı'nda Süleyman Bahadır'ın düdük çalacağı müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Bu maç öncesi konuk Uşakspor 4 puanla 16'ncı sırada yer alırken, 3 puana sahip Karaman FK ise 18'inci durumda. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 11:27 Güncelleme: 07.10.2023 - 11:27
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        Uşakspor, Karaman FK'ya konuk olacak
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Amed Sportif'e 4-0 mağlup olup düşme potasından çıkamayan Uşakspor, yarın deplasmanda Karaman FK ile kozlarını paylaşacak. Yeni Karaman Stadı'nda Süleyman Bahadır'ın düdük çalacağı müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Bu maç öncesi konuk Uşakspor 4 puanla 16'ncı sırada yer alırken, 3 puana sahip Karaman FK ise 18'inci durumda. 

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,

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