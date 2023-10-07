Uşakspor, Karaman FK'ya konuk olacak
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Amed Sportif'e 4-0 mağlup olup düşme potasından çıkamayan Uşakspor, yarın deplasmanda Karaman FK ile kozlarını paylaşacak. Yeni Karaman Stadı'nda Süleyman Bahadır'ın düdük çalacağı müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Bu maç öncesi konuk Uşakspor 4 puanla 16'ncı sırada yer alırken, 3 puana sahip Karaman FK ise 18'inci durumda.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Amed Sportif'e 4-0 mağlup olup düşme potasından çıkamayan Uşakspor, yarın deplasmanda Karaman FK ile kozlarını paylaşacak. Yeni Karaman Stadı'nda Süleyman Bahadır'ın düdük çalacağı müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Bu maç öncesi konuk Uşakspor 4 puanla 16'ncı sırada yer alırken, 3 puana sahip Karaman FK ise 18'inci durumda.
DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,