Uşakspor'un konuğu Isparta 32 Spor
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını 4-0'lık skorlarla kaybeden Uşakspor yarın evinde Isparta 32 Spor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Yücel Büyük'ün görev yapacağı karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.30'da çalacak. Ligde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan Uşakspor 4 puanla sonuncu sırada yer alıyor. Isparta 32 Spor ise 15 puanla 3'üncü basamakta bulunuyor.
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçını 4-0'lık skorlarla kaybeden Uşakspor yarın evinde Isparta 32 Spor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Yücel Büyük'ün görev yapacağı karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.30'da çalacak. Ligde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan Uşakspor 4 puanla sonuncu sırada yer alıyor. Isparta 32 Spor ise 15 puanla 3'üncü basamakta bulunuyor.
DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,