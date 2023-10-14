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        Uşakspor - Isparta 32 Spor: 0-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 17:46 Güncelleme: 14.10.2023 - 17:46
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        Uşakspor - Isparta 32 Spor: 0-2
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        STAT:1Eylül

        HAKEMLER: Yücel Büyük, Akın Karabacak, Mehmet Şenkaya

        UŞAKSPOR: İbrahim - Onur, Gökmen, Tolga (Dk. 60 Cem), Sertan, Şamil, Ömer Faruk (Dk. 79 Çağrı), Ömer Gür (Dk. 79 Tahir), Ege, Aras (Dk. 76 Ahmet Yılmaz), Oğulcan (Dk. 60 Ahmet Hakan)

        ISPARTA 32 SPOR: Alp - Yiğithan, Samet, Halil, Osman, Caner, Ömer (Dk. 66 Muhlis), Zihni (Dk. 46 Abdulkerim), Emre Can (Dk. 66 Jemal), Alim (Dk. 90 Ayberk), Mehmet (Dk. 83 Muhammet Haşim)

        GOLLER: Dk. 48 Alim, Dk. 90+3 Ayberk (Isparta 32 Spor)

        SARI KARTLAR:  Şamil, Çağrı (Uşakspor)

        TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Uşakspor, evinde zirve adaylarından Isparta 32 Spor´a 2-0 yenildi. Konuk Isparta, ilk yarısı golsüz biten maçın 48´inci dakisasında Alim´in ayağından golü attı: 0-1. Isparta 32 Spor´da 90+3´üncü dakikada sahneye çıkan Ayberk 3 puanı perçinledi. Isparta 32 Spor bu sonucun ardından puanını 18 yaparken, Uşakspor 4 puanla sonuncu sıraya demir attı.

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,

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