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        Uşakspor deplasmanda terleyecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 11:23 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:23
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        Uşakspor deplasmanda terleyecek
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        TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Isparta 32 Spor'a 2-0 yenilip son sıradan kurtulamayan Uşakspor yarın deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Bolluca Stadı'nda Doğu Yılmaz'ın görev yapacağı müsabakanın başlama düdüğü saat 15.30'da çalacak. Konuk Uşakspor'da sarı kart cezalıları Şamil ve Çağrı, Arnavutköy Belediyespor'a karşı forma giyemeyecek. Kırmızı-siyahlı ekip grupta 7 maç sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle 4 puan toplayabildi.

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,

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