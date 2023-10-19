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        Uşakspor taraftarını kızdırdı

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon düşme hattında son sıradan kurtulamayan Uşakspor, deplasmanda maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan alt sıralardaki rakiplerinden Arnavutköy Belediyespor'a da yenilerek taraftarını üzdü. İstanbul ekibi 42'nci dakikada Erkul'un kırmızı kart görmesiyle karşılaşmada 10 kişi kaldı. Maçta 50 dakika eksik oynayan rakibine gol atamayan Uşakspor, 67'nci dakikada mağlubiyet golünü de kalesinde gördü. 8 haftada 4 puan toplayabildiği grupta üst üste 4 maçını gol dahi atamadan kaybeden, bu periyotta kalesinde 11 gol gören kırmızı-siyahlılarda taraftarlar adına 1967 Uşaksporlular Derneği, sosyal medyada yapılan açıklamayla geçen sezon şirketleşip devredilen kulübün bu hale gelmesine tepki gösterip, sorumluları istifaya davet etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:21 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:21
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        Uşakspor taraftarını kızdırdı
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon düşme hattında son sıradan kurtulamayan Uşakspor, deplasmanda maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan alt sıralardaki rakiplerinden Arnavutköy Belediyespor'a da yenilerek taraftarını üzdü. İstanbul ekibi 42'nci dakikada Erkul'un kırmızı kart görmesiyle karşılaşmada 10 kişi kaldı. Maçta 50 dakika eksik oynayan rakibine gol atamayan Uşakspor, 67'nci dakikada mağlubiyet golünü de kalesinde gördü. 8 haftada 4 puan toplayabildiği grupta üst üste 4 maçını gol dahi atamadan kaybeden, bu periyotta kalesinde 11 gol gören kırmızı-siyahlılarda taraftarlar adına 1967 Uşaksporlular Derneği, sosyal medyada yapılan açıklamayla geçen sezon şirketleşip devredilen kulübün bu hale gelmesine tepki gösterip, sorumluları istifaya davet etti.

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,

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