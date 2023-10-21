Uşakspor'da Nazım Gülay gitti, Rıdvan Geçkin geldi
TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta 4 puanla son sıraya demir atan Uşakspor'da Teknik Direktör Nazım Gülay'la yollar ayrıldı. Bu sezon 8 maçta sadece 1 galibiyet alan Uşak'ta Gülay'la karşılıklı anlaşılarak vedalaşıldı. Kırmızı-siyahlılar, Gülay'dan boşalan teknik direktörlük görevine Rıdvan Geçkin'i getirdi. Uşakspor, Geçkin yönetimindeki ilk maçta yarın evinde Etimesgut Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakada Süleyman Soyutürk görev yapacak.
DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,