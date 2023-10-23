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        Uşakspor'da ışık yok

         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Etimesgut Belediyespor'a 1-0 mağlup olan Uşakspor, üst üste 5'inci yenilgisini alarak son sıradan kurtulamadı. Kırmızı-siyahlı ekip son 5 haftalık periyotta gol atamazken, kalesinde 12 gol görerek sınıfta kaldı. Oynadığı 9 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet alan 4 puanlı Uşak temsilcisi toplam 2 gol atıp, 16 gol yedi. Uşakspor'da Nazım Gülay'ın yerine altyapı direktörlüğü görevinden teknik direktörlüğe getirilen Rıdvan Geçkin, ilk maçından eli boş ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 11:33 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:33
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        Uşakspor'da ışık yok
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         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Etimesgut Belediyespor'a 1-0 mağlup olan Uşakspor, üst üste 5'inci yenilgisini alarak son sıradan kurtulamadı. Kırmızı-siyahlı ekip son 5 haftalık periyotta gol atamazken, kalesinde 12 gol görerek sınıfta kaldı. Oynadığı 9 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet alan 4 puanlı Uşak temsilcisi toplam 2 gol atıp, 16 gol yedi. Uşakspor'da Nazım Gülay'ın yerine altyapı direktörlüğü görevinden teknik direktörlüğe getirilen Rıdvan Geçkin, ilk maçından eli boş ayrıldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,

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