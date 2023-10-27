Uşakspor moral arıyor
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta gol dahi atamadan üst üste 5 mağlubiyet alarak dibe demir atan Uşakspor yarın 24Erzincanspor deplasmanına çıkacak. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da start alacak. Grubunda 9 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyetle 4 puan toplayabilen Uşakspor, geçen hafta evinde teknik direktör Rıdvan Geçkin yönetimindeki ilk maçta Etimesgut Belediyespor'a 1-0 yenilmişti.
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta gol dahi atamadan üst üste 5 mağlubiyet alarak dibe demir atan Uşakspor yarın 24Erzincanspor deplasmanına çıkacak. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da start alacak. Grubunda 9 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyetle 4 puan toplayabilen Uşakspor, geçen hafta evinde teknik direktör Rıdvan Geçkin yönetimindeki ilk maçta Etimesgut Belediyespor'a 1-0 yenilmişti.
DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,