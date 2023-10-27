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        Uşakspor moral arıyor

         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta gol dahi atamadan üst üste 5 mağlubiyet alarak dibe demir atan Uşakspor yarın 24Erzincanspor deplasmanına çıkacak. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da start alacak. Grubunda 9 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyetle 4 puan toplayabilen Uşakspor, geçen hafta evinde teknik direktör Rıdvan Geçkin yönetimindeki ilk maçta Etimesgut Belediyespor'a 1-0 yenilmişti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 10:57 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:57
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        Uşakspor moral arıyor
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         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta gol dahi atamadan üst üste 5 mağlubiyet alarak dibe demir atan Uşakspor yarın 24Erzincanspor deplasmanına çıkacak. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da start alacak. Grubunda 9 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyetle 4 puan toplayabilen Uşakspor, geçen hafta evinde teknik direktör Rıdvan Geçkin yönetimindeki ilk maçta Etimesgut Belediyespor'a 1-0 yenilmişti.

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,

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