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        Uşakspor evinde Fethiye önünde

         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 6 maçını gol atamadan kaybederek dibe demir atan Uşakspor yarın Fethiyespor'u konuk edecek. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Grupta Uşakspor'un 4 puanı bulunuyor. Teknik direktör Taner Gülleri yönetiminde art arda 2 galibiyet alırken son 5 maçtır bileği bükülmeyen Fethiyespor ise 14 puanla Play-Off hattını yakalama hesapları yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 10:31 Güncelleme: 04.11.2023 - 10:31
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        Uşakspor evinde Fethiye önünde
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         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 6 maçını gol atamadan kaybederek dibe demir atan Uşakspor yarın Fethiyespor'u konuk edecek. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Grupta Uşakspor'un 4 puanı bulunuyor. Teknik direktör Taner Gülleri yönetiminde art arda 2 galibiyet alırken son 5 maçtır bileği bükülmeyen Fethiyespor ise 14 puanla Play-Off hattını yakalama hesapları yapıyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak -

        2023-11-04 10:30:44

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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