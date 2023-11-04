Uşakspor evinde Fethiye önünde
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 6 maçını gol atamadan kaybederek dibe demir atan Uşakspor yarın Fethiyespor'u konuk edecek. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Grupta Uşakspor'un 4 puanı bulunuyor. Teknik direktör Taner Gülleri yönetiminde art arda 2 galibiyet alırken son 5 maçtır bileği bükülmeyen Fethiyespor ise 14 puanla Play-Off hattını yakalama hesapları yapıyor.
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 6 maçını gol atamadan kaybederek dibe demir atan Uşakspor yarın Fethiyespor'u konuk edecek. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Grupta Uşakspor'un 4 puanı bulunuyor. Teknik direktör Taner Gülleri yönetiminde art arda 2 galibiyet alırken son 5 maçtır bileği bükülmeyen Fethiyespor ise 14 puanla Play-Off hattını yakalama hesapları yapıyor.
DHA-Spor - Türkiye-Uşak -
2023-11-04 10:30:44
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