Uşakspor - Fethiyespor: 0-2

STAT:1Eylül

HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Recep Güneş, Yahya Kemal Yurtbilir

UŞAKSPOR: İbrahim Bağcı - Gökmen (Dk. 81 Alperen), İsmet, Sertan, Tolga (Dk. 46 Aras), Ömer Faruk (Dk. 87 Mahmut), Oğulcan, Şamil, Ömer Gür, Ege (Dk. 46 Ahmet Hakan), İbrahim Çağrı (Dk. 38 Cem)

FETHİYESPOR: Enes - Işık Kaan, Şahan, Rıdvan, İlyas, Abdullah (Dk. 90 Sezer), Selim (Dk. 46 Berat), Ramazan, Selçuk (Dk. 81 Mert), Ali (Dk. 71 Burak), Murat (Dk. 84 Furkan)

GOLLER: Dk. 52 Murat, Dk. 77 Berat (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: İlyas, Şahan, Rıdvan, Murat (Fethiyespor) - Tolga, Cem, Oğulcan (Uşakspor)

KIRMIZI KART: Dk. 75 Burak (Fethiyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, üst üste üçüncü galibiyetini düşme hattında son sıradaki Uşakspor'u deplasmanda 2-0 yenerek aldı. Konuk ekibin gollerini 52'nci dakikada Murat ve 77'nci dakikada Berat attı. Fethiyespor'da Burak ise oyuna girdikten 4 dakika sonra 75'inci dakikada direkt kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Fethiye 17 puana ulaşırken, gol atamadan art arda yedinci kez sahadan mağlup ayrılan Uşakspor 4 puanda kaldı.

DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,