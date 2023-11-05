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        Uşakspor - Fethiyespor: 0-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 16:14 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:14
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        Uşakspor - Fethiyespor: 0-2
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        STAT:1Eylül

        HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Recep Güneş, Yahya Kemal Yurtbilir

        UŞAKSPOR: İbrahim Bağcı - Gökmen (Dk. 81 Alperen), İsmet, Sertan, Tolga (Dk. 46 Aras), Ömer Faruk (Dk. 87 Mahmut), Oğulcan, Şamil, Ömer Gür, Ege (Dk. 46 Ahmet Hakan), İbrahim Çağrı (Dk. 38 Cem)

        FETHİYESPOR: Enes - Işık Kaan, Şahan, Rıdvan, İlyas, Abdullah (Dk. 90 Sezer), Selim (Dk. 46 Berat), Ramazan, Selçuk (Dk. 81 Mert), Ali (Dk. 71 Burak), Murat (Dk. 84 Furkan)

        GOLLER: Dk. 52 Murat, Dk. 77 Berat (Fethiyespor)

        SARI KARTLAR: İlyas, Şahan, Rıdvan, Murat (Fethiyespor) - Tolga, Cem, Oğulcan (Uşakspor)

        KIRMIZI KART: Dk. 75 Burak (Fethiyespor)

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, üst üste üçüncü galibiyetini düşme hattında son sıradaki Uşakspor'u deplasmanda 2-0 yenerek aldı. Konuk ekibin gollerini 52'nci dakikada Murat ve 77'nci dakikada Berat attı. Fethiyespor'da Burak ise oyuna girdikten 4 dakika sonra 75'inci dakikada direkt kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Fethiye 17 puana ulaşırken, gol atamadan art arda yedinci kez sahadan mağlup ayrılan Uşakspor 4 puanda kaldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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