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        Uşakspor'da Geçkin kötü gidişe engel olamadı

         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Fethiyespor'a 2-0 mağlup olan Uşakspor, gol atamadan üst üste 7'nci mağlubiyetini alıp 4 puanla ligin dibine demir attı. Oynadığı 11 karşılaşmada 9 yenilgi, 1 beraberlik, 1 galibiyeti bulunan kırmızı-siyahlılar, taraftarının önünde yokları oynadı. Uşakspor ev sahibi olduğu 6 müsabakayı da kaybederken, bu periyotta sadece 1 gol atıp, kalesinde 13 gol gördü. Uşakspor, toplam 11 maçta sadece 2 gol atarken, kalesinde 20 gol görerek sınıfta kaldı. Uşakspor'da son 3 maçta dümene geçen teknik direktör Rıdvan Geçkin de kötü gidişe engel olamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 11:59 Güncelleme: 06.11.2023 - 11:59
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        Uşakspor'da Geçkin kötü gidişe engel olamadı
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         TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Fethiyespor'a 2-0 mağlup olan Uşakspor, gol atamadan üst üste 7'nci mağlubiyetini alıp 4 puanla ligin dibine demir attı. Oynadığı 11 karşılaşmada 9 yenilgi, 1 beraberlik, 1 galibiyeti bulunan kırmızı-siyahlılar, taraftarının önünde yokları oynadı. Uşakspor ev sahibi olduğu 6 müsabakayı da kaybederken, bu periyotta sadece 1 gol atıp, kalesinde 13 gol gördü. Uşakspor, toplam 11 maçta sadece 2 gol atarken, kalesinde 20 gol görerek sınıfta kaldı. Uşakspor'da son 3 maçta dümene geçen teknik direktör Rıdvan Geçkin de kötü gidişe engel olamadı.

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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