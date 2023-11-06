Uşakspor'da Geçkin kötü gidişe engel olamadı
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Fethiyespor'a 2-0 mağlup olan Uşakspor, gol atamadan üst üste 7'nci mağlubiyetini alıp 4 puanla ligin dibine demir attı. Oynadığı 11 karşılaşmada 9 yenilgi, 1 beraberlik, 1 galibiyeti bulunan kırmızı-siyahlılar, taraftarının önünde yokları oynadı. Uşakspor ev sahibi olduğu 6 müsabakayı da kaybederken, bu periyotta sadece 1 gol atıp, kalesinde 13 gol gördü. Uşakspor, toplam 11 maçta sadece 2 gol atarken, kalesinde 20 gol görerek sınıfta kaldı. Uşakspor'da son 3 maçta dümene geçen teknik direktör Rıdvan Geçkin de kötü gidişe engel olamadı.
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Fethiyespor'a 2-0 mağlup olan Uşakspor, gol atamadan üst üste 7'nci mağlubiyetini alıp 4 puanla ligin dibine demir attı. Oynadığı 11 karşılaşmada 9 yenilgi, 1 beraberlik, 1 galibiyeti bulunan kırmızı-siyahlılar, taraftarının önünde yokları oynadı. Uşakspor ev sahibi olduğu 6 müsabakayı da kaybederken, bu periyotta sadece 1 gol atıp, kalesinde 13 gol gördü. Uşakspor, toplam 11 maçta sadece 2 gol atarken, kalesinde 20 gol görerek sınıfta kaldı. Uşakspor'da son 3 maçta dümene geçen teknik direktör Rıdvan Geçkin de kötü gidişe engel olamadı.
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