Uşakspor'da Geçkin kötü gidişe engel olamadı TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Fethiyespor'a 2-0 mağlup olan Uşakspor, gol atamadan üst üste 7'nci mağlubiyetini alıp 4 puanla ligin dibine demir attı. Oynadığı 11 karşılaşmada 9 yenilgi, 1 beraberlik, 1 galibiyeti bulunan kırmızı-siyahlılar, taraftarının önünde yokları oynadı. Uşakspor ev sahibi olduğu 6 müsabakayı da kaybederken, bu periyotta sadece 1 gol atıp, kalesinde 13 gol gördü. Uşakspor, toplam 11 maçta sadece 2 gol atarken, kalesinde 20 gol görerek sınıfta kaldı. Uşakspor'da son 3 maçta dümene geçen teknik direktör Rıdvan Geçkin de kötü gidişe engel olamadı.

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Fethiyespor'a 2-0 mağlup olan Uşakspor, gol atamadan üst üste 7'nci mağlubiyetini alıp 4 puanla ligin dibine demir attı. Oynadığı 11 karşılaşmada 9 yenilgi, 1 beraberlik, 1 galibiyeti bulunan kırmızı-siyahlılar, taraftarının önünde yokları oynadı. Uşakspor ev sahibi olduğu 6 müsabakayı da kaybederken, bu periyotta sadece 1 gol atıp, kalesinde 13 gol gördü. Uşakspor, toplam 11 maçta sadece 2 gol atarken, kalesinde 20 gol görerek sınıfta kaldı. Uşakspor'da son 3 maçta dümene geçen teknik direktör Rıdvan Geçkin de kötü gidişe engel olamadı.

DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,