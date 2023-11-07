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        Uşakspor'dan açıklama

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 12:32 Güncelleme: 07.11.2023 - 12:32
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        Uşakspor'dan açıklama
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        TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta son sırada yer alan Uşakspor'da yönetim yazılı bir açıklama ile kamuoyuna mesaj verdi.

        Kırmızı-siyahlıların açıklamasında, "Yönetimimiz takımı sıfırdan kurmuş, ciddi bir yatırım yapmış, bu kulübü hiçbir Uşaklı iş insanı veya yatırımcının talip olmaması sonucu devralmıştır. Galibiyeti kaçırdığımız ve iyi oynadığımız birçok maçta şanssız mağlubiyetler aldık. Türkiye´de maalesef en az kombine satılan profesyonel kulüplerin başında Uşakspor gelmektedir. Devre arasında gerekli takviyeler takıma yapılmak suretiyle Uşakspor'un orta ve uzun vadede layık olduğu yerlerde olması sağlanacaktır. Tek ricamız Uşak ve Uşaklılara ait olan bu takımı sahiplenmeleri, destek olmalarıdır. Bütün samimiyetimizle Uşakspor'da Uşaklı bir başkan ve yönetim olması konusunda da bir çağrı yapıyoruz" ifadelerine yer verildi.

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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