Uşakspor'dan açıklama

TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta son sırada yer alan Uşakspor'da yönetim yazılı bir açıklama ile kamuoyuna mesaj verdi.

Kırmızı-siyahlıların açıklamasında, "Yönetimimiz takımı sıfırdan kurmuş, ciddi bir yatırım yapmış, bu kulübü hiçbir Uşaklı iş insanı veya yatırımcının talip olmaması sonucu devralmıştır. Galibiyeti kaçırdığımız ve iyi oynadığımız birçok maçta şanssız mağlubiyetler aldık. Türkiye´de maalesef en az kombine satılan profesyonel kulüplerin başında Uşakspor gelmektedir. Devre arasında gerekli takviyeler takıma yapılmak suretiyle Uşakspor'un orta ve uzun vadede layık olduğu yerlerde olması sağlanacaktır. Tek ricamız Uşak ve Uşaklılara ait olan bu takımı sahiplenmeleri, destek olmalarıdır. Bütün samimiyetimizle Uşakspor'da Uşaklı bir başkan ve yönetim olması konusunda da bir çağrı yapıyoruz" ifadelerine yer verildi.

DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,