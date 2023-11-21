Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri

        Bakan Özhaseki: Depremzedeler için yapılan 200 bin konut yakında bitecek

        ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde 200 bin konutun yapımının yakın zamanda biteceğini belirtip, "Bir ay sonra Cumhurbaşkanımızın o bölgeyi ziyaretleriyle birlikte vatandaşlarımıza ev teslimine başlıyoruz. 100 bin civarında köy evlerimizi 6 ay içerisinde bitireceğiz, onları da çelikten yapıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Özhaseki: Depremzedeler için yapılan 200 bin konut yakında bitecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇEVRE,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde 200 bin konutun yapımının yakın zamanda biteceğini belirtip, "Bir ay sonra Cumhurbaşkanımızın o bölgeyi ziyaretleriyle birlikte vatandaşlarımıza ev teslimine başlıyoruz. 100 bin civarında köy evlerimizi 6 ay içerisinde bitireceğiz, onları da çelikten yapıyoruz" dedi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Uşak programı kapsamında ilk olarak Vali Turan Ergün ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ı makamlarında ziyaret etti. Bakan Özhaseki, daha sonra Çarşı Uşak Proje Alanı Kentsel Dönüşüm Ofisi açılışı, imza ve yıkım törenine katıldı. Törene Bakan Özhaseki'nin yanı sıra Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile davetliler katıldı. Törende konuşan Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeni bir projeye kolay kolay başlayamadıklarını, depremzedeler için yapılan 200 bin konutun yakında biteceğini belirterek, "Neredeyse 2 milyona yakın insanımıza ya kira yardımı yapıyoruz ya konteyner kentlerde kalıyor. Şimdi siz benim yerine kendinizi koyun, konteyner kentlerde yaşayan insanlar var, evi yıkılmış, sağda solda kiralarda vaziyeti idare etmeye çalışan insanlar var. Onların ihtiyaçları varken gidip bir başka yerde sıfır bir projeye başlayabilir misiniz? Emin olun başlayamazsınız. Biz de o maksatla tabi ki o bölgelere çok ağırlık veriyoruz" ifadelerini kullandı.

        'VATANDAŞLARIMIZA EV TESLİMİNE BAŞLIYORUZ'

        Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bir ay sonra Cumhurbaşkanımızın o bölgeyi ziyaretleriyle birlikte vatandaşlarımıza ev teslimine başlıyoruz. 100 bin civarında köy evlerimizi 6 ay içerisinde bitireceğiz, onları da çelikten yapıyoruz. Bu arada 'Ben yerinde dönüşüm yaparım, işimi yaparım' diyen kardeşlerimize de 1,5 milyon lira civarında, eğer evi ahırlı daha fazla bir parayı, yarısını kredi olarak yarısını da 2 sene ödemesiz, 10 sene vadeli olarak veriyoruz. Yani evlerini yapsınlar, içinde rahat etsinler diye. İnşallah 2-3 sene sonra o bölgelerdeki tüm hasarların tamamını ortadan kaldırırız."

        'KONUTLARIMIZI SAĞLAM YAPMALIYIZ'

        Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu ifade eden Bakan Özhaseki, "Bundan sonra konutlarımızı sağlam yapmalıyız. Yani özellikle 2000'den önce yapılmış olan ne kadar elimizde yapı stokumuz varsa gözden geçirmeliyiz. Gücü yetenler yenileme cihetinde ellerinden geleni yapmalılar. Biz zaten bakanlık olarak kentsel dönüşüm konusunda hem yasalar çıkarıp hem de bu tür yerlerde yardımcı olarak bu işleri yapmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki deprem gelmeden hazırlıklı olalım. Deprem geldiğinde de dizlerimize vurup ah edip, ağlamayalım. Onun için burada eskimiş şu dokunun yenilenmesi, değişime ayak uydurması, esnaflık yapan kardeşlerimizin daha iyi vaziyette hayatlarını sürdürmeleri elbette önemliydi. Ama bir taraftan da 'deprem ülkesi' diye bildiğimiz bu memlekette yaptığımız konutlar sağlam olsun istiyoruz" diye konuştu.

        Konuşmanın ardından Çarşı Uşak Proje Alanı Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi'nin açılış kurdelesi kesildi, proje kapsamında anlaşmaya varılan vatandaşlarla imza töreni yapıldı. Çarşamba Pazarı, Ayakkabıcılar Çarşısı ve eski garajı kapsayan 39 bin 100 metrekarelik alandaki dönüşüm projesiyle yeni bir kapalı pazar yeri, otopark, iş yeri ve ofisler inşa edileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        Halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı!
        Halı sahadaki sinsi plan iddiasında eski kocaya gözaltı!
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Arjantin'de 'Çılgın Javier' dönemi
        Angelino çıkmazı!
        Angelino çıkmazı!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame kabul edildi!
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        "Yüzde 50 şans verilmişti"
        Lider geldik, lider dönelim!
        Lider geldik, lider dönelim!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        Engin Polat ve Ayhan Bora Kaplan bağlantısı araştırılıyor!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Biden'ın doğum gününde Trump'tan paylaşım
        Derbideki gol gündem oldu!
        Derbideki gol gündem oldu!
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        Eski İsrail Başbakanı'ndan itiraf
        Eski İsrail Başbakanı'ndan itiraf
        Tedaviyi beğenmedi! Kadın diş hekimini yaraladı!
        Tedaviyi beğenmedi! Kadın diş hekimini yaraladı!
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Bahçeli'den yüzde 50+1 mesajı: Görüşümüz hiç değişmedi
        Sultan'a 'Onur Nişanı'
        Sultan'a 'Onur Nişanı'

        Benzer Haberler

        Bakan Özhaseki, AK Parti Uşak İl Başkanlığı'nda konuştu:
        Bakan Özhaseki, AK Parti Uşak İl Başkanlığı'nda konuştu:
        Bakan Özhaseki, Uşak'ta kentsel dönüşüm ofisi açılış ve imza törenine katıl...
        Bakan Özhaseki, Uşak'ta kentsel dönüşüm ofisi açılış ve imza törenine katıl...
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak Ticaret Borsası
        Uşak'ta sis etkili oluyor
        Uşak'ta sis etkili oluyor
        Uşak'ta 86 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
        Uşak'ta 86 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu
        Uşakspor - Kastamonuspor: 2-4
        Uşakspor - Kastamonuspor: 2-4