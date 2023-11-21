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        Bakan Özhaseki: Depremzedeler için yapılan 200 bin konut yakında bitecek (2)

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 21.11.2023 - 17:50
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        Bakan Özhaseki: Depremzedeler için yapılan 200 bin konut yakında bitecek (2)
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        'İLKETAPTADÖNÜŞMESİ GEREKEN 2 MİLYON YAPIMIZ VAR'

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Uşak programı kapsamında Belediye tarafından yenilenen İsmet Paşa Caddesi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Özhaseki, Kentsel Dönüşüm Yasası ile başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de kentsel dönüşümü hızlandırmak istediklerini söyledi. Türkiye'de 36 milyon bağımsız yapı olduğuna dikkati çeken Bakan Özhaseki, "Bu yapıların 31 milyonu konut, 5 milyonu ticarethane. Bunlar içeresinde ilk etapta dönüşmesi gereken 2 milyon yapımız var. En hızlı biçimde bunları dönüştürdüğümüzde geleceğe güvenle bakabiliriz yoksa doğrusu rahat etmiş olmayız ve vazifemiz içerisinde gönül huzuruyla bu işten ayrılanlardan olamayız. Biz bu ülkeyi seviyoruz, bizim tarihe, medeniyete ve insanlara karşı sorumluluğumuz olduğundan dolayı gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Allah izin verirse bu düşündüklerimizi bizler yaparız" dedi.

        Bakan Özhaseki konuşmasına şöyle devam etti:

        "Kentsel Dönüşüm Yasası çıktıktan sonra bakıyorum kendini çok çok çok aşırı solda gören tuhaf tuhaf tipler 'Efendim, adamın evi Sultanbeyli'deymiş, alacakmışız Kadıköy'e gidip birisinin evinin üzerine koyacakmışız' fesuphanallah ne dersiniz ne demezsiniz. Alışmışlar. Geçen gün Plan Bütçe Komisyonu'ndaki üyelerin yüzüne de söyledim. 'Efendim biz kentsel dönüşüme karşı değiliz.' Neye karşısınız kardeşim siz? Belediye başkanlarınıza söyleyin, Allah'ını seviyorlarsa rantsal dönüşüm yapmasınlar ama bir gün olsun kentsel dönüşüm yapsınlar. Hadi yapsınlar da göreyim. Çalışmaya da iş yapmaya da niyetleri yok, bol bol konuşuyorlar, siyaset yapıyorlar, sonra da milletin huzuruna çıkıyorlar. Bundan dolayı üzgünüm ama biz işimizi ve görevimizi yapacağız" diye konuştu.

        Bakan Özhaseki'nin konuşmanın ardından yenilenen İsmet Paşa Caddesi'nin açılışı yapıldı. Bakan Özhaseki, ardından Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edip, kentten ayrıldı.

        Ramazan ÇETİN - Feyzi DAVULCU / UŞAK,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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