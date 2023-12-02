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        Uşakspor evinde Somaspor'a karşı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 12:08 Güncelleme: 02.12.2023 - 12:08
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        Uşakspor evinde Somaspor'a karşı
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        TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta son 10 maçını kaybeden son sıradaki Uşakspor yarın Ege derbisinde Play-Off mücadelesi veren Somaspor'u ağırlayacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Taner Tuncer yönetecek.

        Ligde 14 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 12 yenilgi alan Uşakspor kümede kalma umutlarını iyice azaltırken, son 3 karşılaşmadan 1 puan çıkaran Somaspor ise 20 puanla Play-Off hattının 3 puan gerisinde 7'nci sırada yer alıyor. Uşakspor'da geçen hafta takımın başındaki ilk sınavından eli boş ayrılan teknik direktör Halim Karaköse bu kez puanla tanışmayı hedefliyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak -

        2023-12-02 12:04:27

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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