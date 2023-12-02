Uşakspor evinde Somaspor'a karşı
TFF2'nciLig Kırmızı Grup'ta son 10 maçını kaybeden son sıradaki Uşakspor yarın Ege derbisinde Play-Off mücadelesi veren Somaspor'u ağırlayacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Taner Tuncer yönetecek.
Ligde 14 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 12 yenilgi alan Uşakspor kümede kalma umutlarını iyice azaltırken, son 3 karşılaşmadan 1 puan çıkaran Somaspor ise 20 puanla Play-Off hattının 3 puan gerisinde 7'nci sırada yer alıyor. Uşakspor'da geçen hafta takımın başındaki ilk sınavından eli boş ayrılan teknik direktör Halim Karaköse bu kez puanla tanışmayı hedefliyor.
DHA-Spor - Türkiye-Uşak -
2023-12-02 12:04:27
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