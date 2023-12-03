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        Uşak Spor - Somaspor: 0-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 16:08 Güncelleme: 03.12.2023 - 16:08
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        Uşak Spor - Somaspor: 0-1
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        STAT:1Eylül

        HAKEMLER: Taner Tuncer, Osman Baruk, Faruk Yağlı 

        UŞAK SPOR: İbrahim - İsmet (Dk. 89 Emre), Tolga, Sertan, Şamil, Ömer (Dk. 77 Alperen), Ahmet Hakan (Dk. 77 Berkay), Aras, Oğulcan, Ege, Eray (Dk. 64 Cem)

        SOMASPOR: Muharrem - Mahmut, Oğuzhan, Erkan (Dk. 86 Burak), Muhammet Ensar, Rıdvan, Enes, Mücahit (Dk. 81 Mehmet Refik), Arda (Dk. 86 Ahmet Hakan), Kenan, Kamil (Dk. 46 Erdem)

        GOL: Dk. 62 Muhammet Ensar (Somaspor)

        SARI KARTLAR: Şamil, İbrahim, Cem (Uşak Spor), Oğuzhan, Arda, Rıdvan, Enes (Somaspor)

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçanını kazanamayıp play-off potasının gerisine düşen Somaspor deplasmanda Uşak Spor'u 1-0 yenerek rahat nefes aldı. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 62'nci dakikasında sahneye çıkan Muhammet Ensar, Somaspor'a galibiyeti getiren isim oldu. Bu sonuçla Somaspor, 23 puana yükseldi, Uşak Spor ise 4 puanda kalıp sonunculuktan kurtulamadı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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