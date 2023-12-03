Uşak Spor - Somaspor: 0-1
STAT:1Eylül
HAKEMLER: Taner Tuncer, Osman Baruk, Faruk Yağlı
UŞAK SPOR: İbrahim - İsmet (Dk. 89 Emre), Tolga, Sertan, Şamil, Ömer (Dk. 77 Alperen), Ahmet Hakan (Dk. 77 Berkay), Aras, Oğulcan, Ege, Eray (Dk. 64 Cem)
SOMASPOR: Muharrem - Mahmut, Oğuzhan, Erkan (Dk. 86 Burak), Muhammet Ensar, Rıdvan, Enes, Mücahit (Dk. 81 Mehmet Refik), Arda (Dk. 86 Ahmet Hakan), Kenan, Kamil (Dk. 46 Erdem)
GOL: Dk. 62 Muhammet Ensar (Somaspor)
SARI KARTLAR: Şamil, İbrahim, Cem (Uşak Spor), Oğuzhan, Arda, Rıdvan, Enes (Somaspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçanını kazanamayıp play-off potasının gerisine düşen Somaspor deplasmanda Uşak Spor'u 1-0 yenerek rahat nefes aldı. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 62'nci dakikasında sahneye çıkan Muhammet Ensar, Somaspor'a galibiyeti getiren isim oldu. Bu sonuçla Somaspor, 23 puana yükseldi, Uşak Spor ise 4 puanda kalıp sonunculuktan kurtulamadı.
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