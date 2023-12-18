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        Uşakspor'un konuğu Denizlispor 

         TFF 2'nci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren son sıradaki Uşakspor ve düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Denizlispor yarın Ege derbisinde karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Ev sahibi Uşakspor'da eksik oyuncu bulunmazken, konuk Denizlispor'da sarı kart cezalısı Emirhan, kadro dışı Gökhan Süzen ve ameliyat olan Kemal mücadelede forma giyemeyecek. Sıralamada 4 puanla sonuncu durumda bulunan Uşakspor üst üste 12 maçını kaybetti. 14 puana sahip 17'nci Denizlispor ise oynadığı son 8 maçta 1 galibiyet ve 7 mağlubiyet elde etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 10:58 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:58
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        Uşakspor'un konuğu Denizlispor 
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         TFF 2'nci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren son sıradaki Uşakspor ve düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Denizlispor yarın Ege derbisinde karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Ev sahibi Uşakspor'da eksik oyuncu bulunmazken, konuk Denizlispor'da sarı kart cezalısı Emirhan, kadro dışı Gökhan Süzen ve ameliyat olan Kemal mücadelede forma giyemeyecek. Sıralamada 4 puanla sonuncu durumda bulunan Uşakspor üst üste 12 maçını kaybetti. 14 puana sahip 17'nci Denizlispor ise oynadığı son 8 maçta 1 galibiyet ve 7 mağlubiyet elde etti.

        DHA-Spor - Türkiye-Uşak - UŞAK,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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