Akşener: Partimize yönelik kurumsal operasyon ortaya çıktı, savaş ilanı kabul ediyorum (2)

ADAYTANITIM TOPLANTISINA KATILDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak'ta partisinin il başkanlığını ziyaret ettikten sonra bir otelde düzenlenen İYİ Parti Uşak Teşkilat Buluşması ve aday tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda partililer tarafından karşılanan Akşener, 2019 yılındaki yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlıklarının İYİ Parti iş birliğiyle kazanıldığını belirtti. O dönem amaçlarının 2023 seçimlerini de kazanmak olduğunu ifade eden Akşener, bu hedefte başarılı olunamadığını, bugün gelinen noktada hür ve müstakil olarak seçimlere girme kararı verdiklerini, bu kararı aldıktan sonra hakaret ve iftiralarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

'SEÇİMLERE HER YERDE TEK BAŞINA GİRİYORUZ'

Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu'nun seçimlere tek başına girme kararı almasının ardından bir elin devreye girdiğini ve partililerine istifa çağrılarında bulunulduğunu ifade ederek, "Buradan ilan ediyorum, benim fikrim, benim talimatım, tek başına giriyoruz, her yerde tek başına. Ankara'da da İstanbul'da da tek başına giriyoruz. Her ilçede tek başına giriyoruz. Bu işin sonunda başaracağımıza inanıyorum. Bunun sonucunda bu başarı hepimizindir. Başarısızlık olduğu takdirde de benimdir. O sorumluluğu yerine getireceğim. Hepimiz ona göre çalışacağız. Eğer bedel ödememi istemiyorsanız çalışacaksın, alacaksın. Dolayısıyla hiç fikrimi söylememiştim, şimdi söylüyorum; hadi bakalım parmak uzatanlar. Grupta, 'parmak sallayanların o parmaklarını teker teker kırarım' demiştim. Dün bir televizyon programında yapılan konuşmalardan sonra gördüm ki dostumuz, müttefikimiz Türk milletidir" ifadelerini kullandı.

'SÖZLER VERİLİYOR, İNSANLAR İSTİFA ETTİRİLİYOR'

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saraçhane'ye ikinci kere gittim. Bugün sövenler o gün rahmetli anama kadar götürdüler işi. Ne yaptım, boynumu eğdim, kazanalım diye ağzımı açmadım. Millet bu arkadaşları istiyor diye o masaya götürdüm, o masadan kovuldum. İkisi de korktu, kabul etmedi. Benim değil, milletin istediğini kabul etmediler. Dün benim için bir milattır. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin iç işlerine ahlaki olarak karışmadık. 30 yıllık siyasi hayatımda hiç bunu yapmadım. Kongre yaptılar, üstümüze kaldı. Bana ne kardeşim sizin kongrenizden. Kim kazanırsa kazansın. Çünkü biz onların müstemlekesi olmuşuz. Onların kafalarında, öyle bir dünya yok. Dün anlatılanlara baktığımda sözler veriliyor, insanlar istifa ettiriliyor. Bu bir savaş ilanıysa kabulümdür, can baş üstüne. Çok küçümsemişler bizi. Şimdi sağdan soldan herkesi birleştirmişiz. Ezeli düşman olanları bile kanka olmuş durumda. Onlar hep, biz tek. Canımız sağ olsun, bakalım, görelim ne yapacağız? Ben de şu masanın üstüne kellemi koydum, ister tekme atın yere düşsün, ister tekrar buraya koyun sizin elinizde, siz bilirsiniz. Televizyonları izledikçe İYİ Parti'ye olan derin nefreti görüyoruz. Bize işlerine geldiği için tahammül etmişler. Şimdi gene zorlayarak dediklerini yaptırmaya çalışıyorlar. Ne cumhuriyet ne Atatürk ne de başka bir şey umurlarında değil."

Akşener, Diyarbakır'daki bir bulvara 'Şeyh Said' isminin verilmesinden büyük üzüntü duyduğunu, CHP'nin buna gerekli tepkiyi göstermediğini sözlerine ekledi.

Akşener, konuşmasının ardından İYİ Parti Uşak Belediye Başkanı Adayı'nın Muhammet Gür olduğunu açıkladı. Toplantı, basına kapalı devam etti.

Ramazan ÇETİN-Feyzi DAVULCU/UŞAK,